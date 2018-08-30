Киян лякають чутками про промивку водомереж потрійною дозою хлору



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Подібна фейкова інформація сьогодні розповсюджена ще у кількох містах України

В соцмережі Facebook розповсюджується фейкова інформація про нібито промивку мереж хлором у потрійній концентрації з п’ятниці до понеділка. Про це заявляє «Київводоканал».

Цікаво, що подібна фейкова інформація сьогодні розповсюджена ще й в Харкові, Кропивницькому, Одесі.

«Київводоканал» заявляє, що ця інформація є фейковою та не відповідає дійсності.

«Промивка мереж, які обслуговує Київводоканал, відбувається виключно за графіком, узгодженим зі всіма службами міста. Більш того, про цей захід заздалегідь обов’язково повідомляються всі мешканці, чиї будинки потрапляють в зону промивки через офіційний сайт Київводоканалу, ЗМІ, соціальні мережі, оголошення на дверях під’їздів. Промивочні заходи виконуються протягом шести годин виключно у нічний час з випуском промивочної води в каналізаційну систему, тобто без подачі в будинки. Після проведення робіт обов’язково береться аналіз води і тільки після отримання результату приймається рішення щодо подачі води у внутрішньобудинкову мережу, тобто безпосередньо у домівки мешканців», - пояснили у «Київводоканалі».

Нагадаємо, 29 серпня «Київводоканал» повідомив, що станом на кінець серпня достатньо забезпечений хлором, який використовується для знезараження питної води.