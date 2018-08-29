Кияни будуть з чистою водою: «Київводоканал» закупив 100 тонн хлору



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«Київводоканал» достатньо забезпечений хлором

Станом на кінець серпня «Київводоканал» достатньо забезпечений хлором, який використовується для знезараження питної води. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Для подальшої стабільної роботи підприємства «Київводоканал» провів в системі ProZorro черговий тендер на поставку 100 тонн рідкого хлору. Хлор закуплено по ціні 23 750 грн/т (без ПДВ) при стартовій ціні в 33 525 грн/т (без ПДВ)», - йдеться в повідомленні.

Зараз 90% питної води в Україні знезаражується рідким хлором, біля 10% гіпохлоритом натрію, частково підприємства використовують знезараження діоксидом хлору (Чорноморськводоканал), змішаними оксидантами (Івано-Франківськеководотехпром, Коломияводоканал) та іншими методами.

Нагадаємо, робота «Дніпроазоту» зупинилася 15 червня через підвищення ціни на газ.

17 липня «Дніпроазот» заявив, що готовий відновити роботу за умови підвищення цін.

25 липня «Дніпроазот» знову запрацював після зупинки, але утричі підняв ціни на рідкий хлор для знезараження води.

Раніше повідомлялося, що для подальшої стабільної роботи підприємства «Київводоканал» оголосив тендер на поставку 502,5 т рідкого хлору в системі ProZorro. Аукціон запланований на 9 жовтня 2018 року.

«Київводоканал» заявив, що відкритий до співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі і з міжнародними компаніями, які є виробниками, чи постачальниками рідкого хлору.

Підприємство також розглядає альтернативні методи знезараження води, які дозволять, серед іншого, диверсифікувати джерела постачання реагентів.