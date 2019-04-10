Киян попередили: сьогодні не буде води на трьох вулицях (адреси)



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Київводоканал радить запастися водою

У середу, 10 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі.

Як повідомляє прес-служба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 8:30 до 23:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Татарська, 20;

вул. Печенізька, 32, 32А, 35/43;

вул. Підгірна, 7/36, 7/36А, 28;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня.

Нагадаємо, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в ніч з 10 на 11 квітня.