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    Киян попередили: сьогодні не буде води на трьох вулицях (адреси)

    • Розсилка
    Киян попередили: сьогодні не буде води на трьох вулицях (адреси)

    Київводоканал радить запастися водою

    У середу, 10 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі.

    Як повідомляє прес-служба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 8:30 до 23:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Татарська, 20;
    • вул. Печенізька, 32, 32А, 35/43;
    • вул. Підгірна, 7/36, 7/36А, 28;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня.

    Нагадаємо, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в ніч з 10 на 11 квітня.

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