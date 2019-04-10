Киян попередили: сьогодні не буде води на трьох вулицях (адреси)
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Київводоканал радить запастися водою
У середу, 10 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі.
Як повідомляє прес-служба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з цим з 8:30 до 23:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Татарська, 20;
- вул. Печенізька, 32, 32А, 35/43;
- вул. Підгірна, 7/36, 7/36А, 28;
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня.
Нагадаємо, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в ніч з 10 на 11 квітня.