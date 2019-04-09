Оприлюднено графік відключення холодної води у Києві цього тижня



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Київводоканал просить запастися водою

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі цього тижня.

Як повідомляє прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

9 квітня

з 8:00 до 6:00 10 квітня

проспект С. Бандери, 2Т;

з 9:00 до 21:00

бульвар Шамо, 2/7, 6, 12, 16, 29;

вул. Ентузіастів, 6, 7/1, 7/2, 9В, 9/1;

10 квітня

з 8:30 до 23:00

вул. Татарська, 20;

вул. Печенізька, 32, 32А, 35/43;

вул. Підгірна, 7/36, 7/36А, 28;

11 квітня

з 18:00 до 8:00 12 квітня

вул. Тургенівська, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17/14, 18, 20;

вул. Бульварно-Кудрявська, 38, 40, 42, 43, 45, 49;

вул. О.Гончара, 67, 71, 75, 79, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;

вул. Дмитрівська, 2

16 квітня

з 9:00 до 21:00

бульвар Шамо, 14.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі в ніч з 10 на 11 квітня.