Киян порадували близькою зміною погоди



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Фото: Главком / Станіслав Груздєв Гроза у Києві

Спека зміниться грозовими дощами

У Києві в четвер, 16 серпня, зміниться синоптична ситуація, і на місце спеки прийдуть грозові дощі. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Завтра у другій половині дня ми очікуємо невеликий короткочасний дощ з грозою і зміну синоптичної ситуації (в Києві, - ред.)», - повідомив він.

За його словами, в подальшому погодні умови будуть мінливими.

«Надалі погодні умови не будуть настільки стабільні, відбуватимуться час від часу зміни. 18 і 19-го також пройдуть вже інтенсивніші грозові дощі», - сказав директор Укргідрометцентру.

Нагадаємо, у середу, 15 серпня, в Україні збережеться суха і спекотна погода, невеликий дощ очікується лише в західній частині країни.