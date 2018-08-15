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    Киян порадували близькою зміною погоди

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    Гроза у Києві - Киян порадували близькою зміною погоди
    Фото: Главком / Станіслав Груздєв
    Гроза у Києві

    Спека зміниться грозовими дощами

    У Києві в четвер, 16 серпня, зміниться синоптична ситуація, і на місце спеки прийдуть грозові дощі. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

    «Завтра у другій половині дня ми очікуємо невеликий короткочасний дощ з грозою і зміну синоптичної ситуації (в Києві, - ред.)», - повідомив він.

    За його словами, в подальшому погодні умови будуть мінливими.

    «Надалі погодні умови не будуть настільки стабільні, відбуватимуться час від часу зміни. 18 і 19-го також пройдуть вже інтенсивніші грозові дощі», - сказав директор Укргідрометцентру.

    Нагадаємо, у середу, 15 серпня, в Україні збережеться суха і спекотна погода, невеликий дощ очікується лише в західній частині країни.

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