Киян залишили перед святом без води (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водопостачання відключено у багатоповерховому будинку

Сьогодні, 7 березня, «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання.

Як повідомила прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим у четвер з 8:00 до 19:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Обухівська,137.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.