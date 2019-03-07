Киян залишили перед святом без води (адреси)
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Водопостачання відключено у багатоповерховому будинку
Сьогодні, 7 березня, «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання.
Як повідомила прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим у четвер з 8:00 до 19:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Обухівська,137.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.