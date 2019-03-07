  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Киян залишили перед святом без води (адреси)

    • Розсилка
    Киян залишили перед святом без води (адреси)

    Водопостачання відключено у багатоповерховому будинку

    Сьогодні, 7 березня, «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання.

    Як повідомила прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим у четвер з 8:00 до 19:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Обухівська,137.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ