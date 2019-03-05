У Києві два дні відключатимуть воду (адреси)
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Розсилка
Частина киян залишиться без води
На мережі водопостачання проводитимуться планові ремонтні роботи
«Київводоканал» попередив жителів столиці про планові відключення водопостачання цього тижня.
Як повідомила прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
6 березня
з 8:00 до 20:30
- вул. Кадетський Гай,3; вул. І. Пулюя,1/5;
з 18:00 до 20:00 7 березня
- вул. Татарська, 1В, 2А, 2, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3/2, 6, 18Б;
- вул. Підгірна,3;
- вул. Глибочицька,13.
7 березня
з 8:00 до 19:00
- вул. Обухівська,137.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».