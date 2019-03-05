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    У Києві два дні відключатимуть воду (адреси)

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    Частина киян залишиться без води - У Києві два дні відключатимуть воду (адреси)
    Частина киян залишиться без води

    На мережі водопостачання проводитимуться планові ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив жителів столиці про планові відключення водопостачання цього тижня.

    Як повідомила прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    6 березня

    з 8:00 до 20:30

    • вул. Кадетський Гай,3; вул. І. Пулюя,1/5;

    з 18:00 до 20:00 7 березня

    • вул. Татарська, 1В, 2А, 2, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3/2, 6, 18Б;
    • вул. Підгірна,3;
    • вул. Глибочицька,13.

    7 березня

    з 8:00 до 19:00

    • вул. Обухівська,137.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

     

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