Киян запрошують встановити рекорд на наймасовіше селфі



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Рожеві фламінго на Фестивалі гігантських китайських ліхтарів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У неділю на Співочому полі закривається Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Уже цієї неділі, 31 березня, столичне Співоче поле «попрощається» з Фестивалем гігантських китайських ліхтарів, який в цьому році вперше побував в Україні.

Організатори підрахували, що за час роботи локації її відвідали десятки тисяч людей, які зробили сотні тисяч фотографій. «Ми вже отримуємо сотні прохань про продовження фестивалю. Але можемо пообіцяти відвідувачам тільки одне - виставка ще повернеться в Україну. Можливо, її оновлена версія», - говорить організатор івенту з української сторони, директор компанії Grand Event Денис Погорілко.

Відвідувачі фестивалю залишили в соцмережі купу позитивних відгуків.

Організатори обіцяють грандіозне закриття виставки, але до останнього зберігають інтригу. Вони гарантують - гостям буде цікаво і не нудно.

І головне - всіх бажаючих запрошують встановити рекорд, зробивши наймасовіше в історії країни селфі.

Нагадаємо, Україна стала першою країною в Східній Європі, де стартував Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Масштабні інсталяції з яскравих вогнів побували в 40 країнах світу. Відвідувачі можуть побачити тут гігантського дракона, сади панд, слонів і фламінго. Над кожною інсталяцією працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

Час роботи виставки: з 17:00 до 23:00.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Фестивалю гігантських китайських ліхтарів.