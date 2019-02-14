У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)



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Рожеві фламінго - одна із 30 інсталяцій, які чекають на гостей на Співочому полі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Підготовка до фестивалю тривала весь минулий рік

Сьогодні, 14 лютого, у День закоханих на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», до відкриття незвичайного світлового фестивалю біля кас Співочого поля зібралося близько сотні бажаючих подивитися гігантські інсталяції.

А подивитися справді є що. Сади панд, рожеві фламінго, ліс з оленями і багато іншого - на Співочому полі на гостей чекають близько 30 різних інсталяцій, над якими працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

Кожна масштабна світлова інсталяція символізує древню народну казку або легенду Китаю. А центральним експонатом виставки став 40-метровий дракон.

Як повідомили організатори фестивалю, під час монтажу використали близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. А сама установка, за словами організаторів, зайняла майже два тижні.

Інсталяції - це далеко не все, що чекає на відвідувачів виставки. У програмі буде виступ театру вогню і світла, неонове шоу, виступи акробатів, аніматори в тематичних костюмах і ще багато чого цікавого.

Також по вихідних і святкових днях у відвідувачів буде можливість побачити традиційну культурну святкову програму Китаю.

Виставка триватиме до 31 березня.

Адреса: вул. Лаврська, 33.