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    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)

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    Рожеві фламінго - одна із 30 інсталяцій, які чекають на гостей на Співочому полі&nbsp; - У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    Рожеві фламінго - одна із 30 інсталяцій, які чекають на гостей на Співочому полі 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Підготовка до фестивалю тривала весь минулий рік

    Сьогодні, 14 лютого, у День закоханих на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», до відкриття незвичайного світлового фестивалю біля кас Співочого поля зібралося близько сотні бажаючих подивитися гігантські інсталяції.

    А подивитися справді є що. Сади панд, рожеві фламінго, ліс з оленями і багато іншого - на Співочому полі на гостей чекають близько 30 різних інсталяцій, над якими працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

    Кожна масштабна світлова інсталяція символізує древню народну казку або легенду Китаю. А центральним експонатом виставки став 40-метровий дракон.

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    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    У Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фоторепортаж)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Як повідомили організатори фестивалю, під час монтажу використали близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. А сама установка, за словами організаторів, зайняла майже два тижні.

    Інсталяції - це далеко не все, що чекає на відвідувачів виставки. У програмі буде виступ театру вогню і світла, неонове шоу, виступи акробатів, аніматори в тематичних костюмах і ще багато чого цікавого.

    Також по вихідних і святкових днях у відвідувачів буде можливість побачити традиційну культурну святкову програму Китаю.

    Виставка триватиме до 31 березня.

    Адреса: вул. Лаврська, 33.

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