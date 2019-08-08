Киян заспокоїли: після пожежі на птахофабриці продуктів горіння у повітрі немає



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Пожежа в ангарі на птахофабриці в 30 км від Києва Фото: ДСНС

Лабораторія не виявила перевищень продуктів горіння в повітрі

Після пожежі на території птахофабрики у селі Крушинка Васильківського району ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем, перевищень продуктів горіння в повітрі не виявлено.

Про це повідомляє Комунальна аварійно-рятувальної служба«Київська служба порятунку», мобільна лабораторія якої разом зі спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби проводила заміри повітря на наявність продуктів горіння у Святошинському, Голосіївському та частині Дарницького районів Києва.

Спеціалісти також дали поради, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, 7 серпня о 19:50 на території птахофабрики «Ясенсвіт» під Києвом виникла пожежа в ангарі, площа пожежі складала 2500 кв. м. Пожежу було ліквідовано о 21:33. Птахофабрика знаходиться у 30 км від Києва.