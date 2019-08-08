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    Киян заспокоїли: після пожежі на птахофабриці продуктів горіння у повітрі немає

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    Пожежа в ангарі на птахофабриці в 30 км від Києва - Киян заспокоїли: після пожежі на птахофабриці продуктів горіння у повітрі немає
    Пожежа в ангарі на птахофабриці в 30 км від Києва
    Фото: ДСНС

    Лабораторія не виявила перевищень продуктів горіння в повітрі

    Після пожежі на території птахофабрики у селі Крушинка Васильківського району ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем, перевищень продуктів горіння в повітрі не виявлено.

    Про це повідомляє Комунальна аварійно-рятувальної служба«Київська служба порятунку», мобільна лабораторія якої разом зі спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби проводила заміри повітря на наявність продуктів горіння у Святошинському, Голосіївському та частині Дарницького районів Києва.

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    Спеціалісти також дали поради, що робити у випадках задимленості:

    • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
    • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
    • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
    • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
    • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
    • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

    Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

    Нагадаємо, 7 серпня о 19:50 на території птахофабрики «Ясенсвіт» під Києвом виникла пожежа в ангарі, площа пожежі складала 2500 кв. м. Пожежу було ліквідовано о 21:33. Птахофабрика знаходиться у 30 км від Києва.

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