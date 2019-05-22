Киянам дадуть «хліба і видовищ»: у Маріїнському парку відбудеться «Етнофест»



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Фестиваль національних культур проведуть у субот

У суботу, 25 травня, о 14:00 у Маріїнському парку розпочнеться фестиваль національних культур «Етнофест». Про це повідомили у Департаменті культури.

У програмі фестивалю:

презентація національних костюмів та кухонь;

національні народні розваги, проведення майстер-класів із танцю, вокалу, гончарства тощо;

демонстрація та реалізація витворів народно-ужиткового мистецтва, кулінарних виробів, друкованої продукції;

виступи найкращих творчих колективів етнічних громад Києва та гостей, запрошених із інших регіонів України;

вистава «Як тебе не любити, Києве мій».

У рамках фестивалю також проведуть благодійну акцію, спрямовану на підтримку шкіл-інтернатів для дітей із обмеженими можливостями.

Мета цього фестивалю – ознайомити широку громадськість із унікальним соціокультурним явищем Києва:

національною культурою етносів, які мешкають у столиці, та культурою їхніх історичних батьківщин;

проведення історичної паралелі гармонійного спілкування різних культур від побутово-ужиткового до мистецького, засобами мистецтва досягти миру взаєморозуміння між народами.

Нагадаємо, 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

Звертаємо увагу, що під час святкування Дня Києва та Дня столиці 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження руху транспорту низкою вулиць.