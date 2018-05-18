Киянам і гостям столиці пояснили, чому заборонено купатися у фонтанах

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Купатись у фонтанах заборонено!

«Київводфонд» дав відповідь на одне з найпопулярніших питань, що задають про водограї – чи можна купатись у фонтанах. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Комунальне підприємство закликає всіх мешканців та гостей столиці дотримуватись елементарних правил техніки безпеки:

Звичайно, все ізольвано й захищено, проте не варто забувати про високу електричну напругу. Суворо заборонено знаходитись в чаші фонтану під час світло-музичного шоу, тому що коли центральні струмені води підіймаються до 40 метрів, початкова швидкість води в них досягає 120 км/год, реактивні зусилля — приблизно 200 кг. Чаші фонтанів збудовано з граніту, на якому дуже лекго послизнутись. В жодному разі не можна пити воду з фонтанів. Вода потрапляє до фонтанів через системи централізованого водопостачання та постійно циркулює, на неї можуть впливати погодні умови, підвищена температура повітря, тому з метою уникнення цвітіння, використовують спеціальний хімічний розчин — альгіцид. Перебуваючи у чаші фонтану, Ви можете пошкодити зовнішнє обладнання водограю.

«Тому, купатись у фонтанах заборонено!» - наголошує «Київводфонд».

На підприємстві нагадують, що першочергова мета фонтанів столиці – це прикраса міста, візитна картка, родзинка Києва. У «Київводфонді» закликають дбайливо ставитись та оберігати цю неймовірну красу.

Нагадаємо, 1 травня увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани.