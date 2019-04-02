Киянам нагадали, коли і як передавати показники лічильників на воду



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Потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання

З першого по четверте число кожного місяця показники лічильників на воду не приймаються, адже триває оновлення баз та формування нових платіжок. Передача показників лічильників можлива з п'ятого числа і до кінця місяця. На це звернули увагу у «Київводоканалі».

Зазначається, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

«Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води», - пояснили у «Київводоканалі».

Передати показники можна будь-яким зручним способом:

Через «Особистий кабінет» на сайті Київводоканалу, натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники». За допомогою мобільних додатків «Viber» та «Telegram». Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОС).

За телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

Як повідомлялося, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.