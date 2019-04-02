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    Киянам нагадали, коли і як передавати показники лічильників на воду

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    Киянам нагадали, коли і як передавати показники лічильників на воду

    Потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання

    З першого по четверте число кожного місяця показники лічильників на воду не приймаються, адже триває оновлення баз та формування нових платіжок. Передача показників лічильників можлива з п'ятого числа і до кінця місяця. На це звернули увагу у «Київводоканалі».

    Зазначається, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

    «Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води», - пояснили у «Київводоканалі».

    Передати показники можна будь-яким зручним способом:

    1. Через «Особистий кабінет» на сайті Київводоканалу, натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники».
    2. За  допомогою мобільних додатків «Viber»  та «Telegram».
    3. Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах.
    4. У Центрах комунального сервісу (ЦКС)  та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОС).

    За телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

    Як повідомлялося, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

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