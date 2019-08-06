Киянам нагадали, коли і як передавати показники лічильників на воду



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Передати показники лічильників можна будь-яким із п'яти способів

З шостого числа і до кінця місяця споживачі можуть передати показники приладів обліку води до водоканалу. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

«Нагадуємо, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання. Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води», - зазначили у «Київводоканалі».

Передати показники можна будь-яким зручним способом:

Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу», натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники». За допомогою мобільних додатків «Viber» та «Telegram». Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦОС). За телефоном контакт-центру «Київводоканалу» (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

Як повідомлялося, «Київводоканал» має намір скоригувати окремі складові тарифів на водопостачання та водовідведення.