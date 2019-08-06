На киян чекає зміна тарифів на воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал хоче провести коригування тарифів на 2019 рік

«Київводоканал» інформує споживачів про намір скоригувати окремі складові тарифів на водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На сьогодні постановою від 25.01.2019 № 58 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 01.02.2019 встановлені:

тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м, з них:

10,812 грн (у т. ч. ПДВ 1,802 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,564 грн (у т. ч. ПДВ 1,594 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Постановою від 25.01.2019 № 59 НКРЕКП з 01.02.2019 встановлені для ПрАТ «АК «Київводоканал» тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 21,756 грн (у т. ч. ПДВ 3,626 грн) за 1 куб. м, з них:

11,544 грн (у т. ч. ПДВ 1,924 грн) за 1 куб. м водопостачання;

10,212 грн (у т. ч. ПДВ 1,702 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Основними факторами для проведення коригування тарифів на 2019 рік є зміни в законодавстві України.

«Акцентуємо Вашу увагу, що у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» із змінами та доповненнями внесеними Законом України від 7 червня 2018 року N 2454-VIII (п.1 Розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення») тариф на послуги ПрАТ «АК «Київводоканал» для мешканців багатоповерхових будинків м. Києва зменшиться», - йдеться в повідомленні компанії.

Таким чином, пропозиція «Київводоканалу» щодо встановлення на 2019 рік тарифу наступна:

встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 21,593 грн (у т. ч. ПДВ 3,599 грн) за 1 куб. м, з них:

12,161 грн (у т. ч. ПДВ 2,027 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,432 грн (у т. ч. ПДВ 1,572 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 календарних днів з моменту публікації на адресу: ПрАТ «АК «Київводоканал», 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, або на електронну пошту: [email protected]