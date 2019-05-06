Киянам нагадали, як і коли передавати показники лічильників води



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Передати показники приладів обліку води до водоканалу можна одним із п'яти способів

«Київводоканал» нагадав споживачам, що з п'ятого числа і до кінця місяця слід передати показники приладів обліку води до водоканалу.

Зазначається, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

«Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води», - пояснили в «Київводоканалі».

Передати показники можна будь-яким зручним способом:

Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу», натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники». За допомогою мобільних додатків Viber та Telegram. Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦОС). За телефоном контакт-центру «Київводоканалу» (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.