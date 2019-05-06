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    Киянам нагадали, як і коли передавати показники лічильників води

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    Киянам нагадали, як і коли передавати показники лічильників води

    Передати показники приладів обліку води до водоканалу можна одним із п'яти способів

    «Київводоканал» нагадав споживачам, що з п'ятого числа і до кінця місяця слід передати показники приладів обліку води до водоканалу.

    Зазначається, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

    «Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води», - пояснили в «Київводоканалі».

    Передати показники можна будь-яким зручним способом:

    1. Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу», натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники».
    2. За допомогою мобільних додатків Viber та Telegram.
    3. Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах.
    4. У Центрах комунального сервісу (ЦКС)  та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦОС).
    5. За телефоном контакт-центру «Київводоканалу» (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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