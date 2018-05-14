Киянам пояснили, куди дзвонити з питань про гарячу воду та опалення

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Договір столиці з «Київенерго» завершується

У зв’язку з завершенням угоди з ПАТ «Київенерго» з питань про гарячу воду та опалення кияни можуть дзвонити на телефон 1557 або звертатися до «Центрів комунального сервісу».

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, два роки тому міська влада розпочала створення мережі консультаційних центрів, які б діяли за принципом «єдиного вікна». Наразі у Києві працюють 2 міських, 9 районних центрів комунального сервісу та 57 точок прийому споживачів.

Також для отримання інформації про гідравлічні випробування або для заявки про аварію, необхідно звертатися до диспетчерської 1557 або за номером (044)-500-1557 (із мобільного).

Посадовець зауважив, що укладання договорів із КП «Київтеплоенерго» здійснюється в установленому законом порядку, зокрема, через публічний договір.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» до 31 липня 2018 року.