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    Киянам радять запастися водою: оголошено графік відключення

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    Киянам радять запастися водою: оголошено графік відключення

    21 травня буде відсутнє водопостачання у будівлях на трьох вулицях

    ПрАТ «Київводоканал» проводить планові ремонти для надійної роботи систем водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    21 травня

    з 9:00 до 22:00

    • вул. Нижній Вал (річковий порт),
    • вул. Верхній Вал, 72;

    з 9:00 до 21:00

    • вул. Ділова, 1/2, 4, 5Б, 6, 14, 14А, 14Б, 16;

    28 травня

    з 9:00 до 6:30 29 травня

    • вул. Челябінська, 9А, 9Г, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 24В, 24Г.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 21 травня можливе обмеження водопостачання частини житлового масиву Оболонь.  

    Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.

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