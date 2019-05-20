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    Новини

    У вівторок частина Оболоні залишиться без води (адреси)

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    У вівторок частина Оболоні залишиться без води (адреси)

    Виникла аварійна ситуація на мережі діаметром 500 мм

    У вівторок, 21 травня, можливе обмеження водопостачання частини житлового масиву Оболонь.  Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

    Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.

    Під час проведення робіт можливе обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків в межах вулиць:

    • Богатирська,
    • Героїв Сталінграда,
    • Маршала Малиновського,
    • Маршала Тимошенка,
    • Приозерна.

    «Радимо мешканцям вищеназваних вулиць зробити запаси води. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомялося, 20 травня через пошкодження на мережі залишилися без води будинки на трьох вулицях.

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