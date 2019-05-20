У вівторок частина Оболоні залишиться без води (адреси)



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Виникла аварійна ситуація на мережі діаметром 500 мм

У вівторок, 21 травня, можливе обмеження водопостачання частини житлового масиву Оболонь. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.

Під час проведення робіт можливе обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків в межах вулиць:

Богатирська,

Героїв Сталінграда,

Маршала Малиновського,

Маршала Тимошенка,

Приозерна.

«Радимо мешканцям вищеназваних вулиць зробити запаси води. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомялося, 20 травня через пошкодження на мережі залишилися без води будинки на трьох вулицях.