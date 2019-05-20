У вівторок частина Оболоні залишиться без води (адреси)
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Виникла аварійна ситуація на мережі діаметром 500 мм
У вівторок, 21 травня, можливе обмеження водопостачання частини житлового масиву Оболонь. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».
Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.
Під час проведення робіт можливе обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків в межах вулиць:
- Богатирська,
- Героїв Сталінграда,
- Маршала Малиновського,
- Маршала Тимошенка,
- Приозерна.
«Радимо мешканцям вищеназваних вулиць зробити запаси води. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомялося, 20 травня через пошкодження на мережі залишилися без води будинки на трьох вулицях.