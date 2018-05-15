Киянам відключають водопостачання: де сьогодні не буде води (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал проводить планові ремонтні роботи на мережі водопостачання

Сьогодні, 15 травня, заплановано відключення водопостачання на трьох вулицях столиці. Про це повідомив «Київводоканал».

«Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим з 11:00 до 24:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5-А, 5-Б;

вул. О. Теліги, 5-А;

вул. Дорогожицька, 17;

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомлялося, 11 травня у Києві сталося 23 пошкодження мереж холодного постачання, у зв'язку з чим водопостачання не було на дев'яти вулицях.