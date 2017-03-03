Кияни перекрили одну з вулиць у столиці, протестуючи проти забудови парку – ЗМІ

Внаслідок перекриття вулиці у Києві утворився транспортний затор

У Києві перекрили вулицю Вишгородську біля будинку № 46 на знак протесту проти забудови парку черговим житловим комплексом. Про це інформує «Київ оперативний». Паблік також публікує фотографії, на яких видно, що група людей зупинилась посеред дороги на пішохідному переході. [GALLERY_BLOCK] Як повідомила одна з очевидиць, у



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Фото: Київ Оперативний Протест у Києві

Внаслідок перекриття вулиці у Києві утворився транспортний затор

У Києві перекрили вулицю Вишгородську біля будинку № 46 на знак протесту проти забудови парку черговим житловим комплексом. Про це інформує «Київ оперативний».

Паблік також публікує фотографії, на яких видно, що група людей зупинилась посеред дороги на пішохідному переході.

Як повідомила одна з очевидиць, у результаті перекриття зупинений рух не тільки тролейбусів, а й трамваїв. За її словами, ходять лише маршрутки - в об’їзд по Автозаводській.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зупинив скандальне будівництво у центрі Києва.