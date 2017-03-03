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    Кияни перекрили одну з вулиць у столиці, протестуючи проти забудови парку – ЗМІ

    Внаслідок перекриття вулиці у Києві утворився транспортний затор
    У Києві перекрили вулицю Вишгородську біля будинку № 46 на знак протесту проти забудови парку черговим житловим комплексом. Про це інформує «Київ оперативний». Паблік також публікує фотографії, на яких видно, що група людей зупинилась посеред дороги на пішохідному переході. [GALLERY_BLOCK] Як повідомила одна з очевидиць, у
    • Сьогодні, 18:54
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    Протест у Києві
    Фото: Київ Оперативний
    Протест у Києві

    Внаслідок перекриття вулиці у Києві утворився транспортний затор

    У Києві перекрили вулицю Вишгородську біля будинку № 46 на знак протесту проти забудови парку черговим житловим комплексом. Про це інформує «Київ оперативний».

    Паблік також публікує фотографії, на яких видно, що група людей зупинилась посеред дороги на пішохідному переході.

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    Кияни перекрили одну з вулиць у столиці, протестуючи проти забудови парку – ЗМІ
    Кияни перекрили одну з вулиць у столиці, протестуючи проти забудови парку – ЗМІ
    Кияни перекрили одну з вулиць у столиці, протестуючи проти забудови парку – ЗМІ
    Кияни перекрили одну з вулиць у столиці, протестуючи проти забудови парку – ЗМІ

    Як повідомила одна з очевидиць, у результаті перекриття зупинений рух не тільки тролейбусів, а й трамваїв. За її словами, ходять лише маршрутки - в об’їзд по Автозаводській.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зупинив скандальне будівництво у центрі Києва.

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