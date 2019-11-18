Киянин із «липовим» посвідченням СБУ вимагав у бізнесменів гроші



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У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника в Чернігові

На Чернігівщині Служба безпеки України затримала киянина, який використовував підроблене посвідчення співробітника Служби безпеки України для збору коштів нібито для учасників бойових дій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець Києва використовував документ, схожий на службове посвідчення СБУ, при контактах з комерсантами, зокрема, на Чернігівщині. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми «пожертв» сягали 100 тисяч гривень. Крім того, він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.

Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Операція проводилась співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області спільно з представниками внутрішньої безпеки СБУ та працівниками Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.