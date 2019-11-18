Під Києвом поліція викрила афериста-забудовника



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Чоловік виманив у людей понад 600 тис. грн

Чоловік рбіцяв людям побудувати котеджі та багатоповерхові будинки

Працівники Слідчого управління поліції Київщини оголосили підозру 45-річному киянину, який шахрайським шляхом виманив 642 тисячі гривень у громадян на будівництво у Бориспільському районі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Директор підприємства у 2015 році заснував кооператив, в який залучав грошові кошти громадян, обіцяючи побудувати котеджі та багатоповерхові будинки.

Задля підтвердження своїх «будівельних намірів», чоловік показував замовникам чужі земельні ділянки, де нібито буде зведене омріяне ними житло.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Підприємцю оголошено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує ув’язнення від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Поліція звернулась з клопотанням про взяття шахрая під варту.

Нагадаємо, до Шевченківського районного суду скеровано обвинувальний акт щодо уродженця Києва, який за попередньою змовою з іншими особами у шахрайських спосіб заволоділи земельною ділянкою по вул. Добровольчих батальйонів на Печерську площею 0,1 га та вартістю майже 15 млн грн.