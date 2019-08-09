Киянин пограбував чоловіка, щоб розрахуватись у ресторані



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Правопорушником виявився киянин, 1982 року народження, який уже мав проблеми із законом Фото: Нацполіція

Золотий ланцюжок із шиї потерпілого зловмисник зірвав біля входу у заклад, а після вчинення злочину здав прикрасу в ломбард

На вулиці Ревуцького Дарницького району столиці біля входу у ресторан пограбували чоловіка. На місці події правоохоронці встановили, що під час відпочинку у закладі харчування один із відвідувачів зірвав з шиї іншого золоту прикрасу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, дізнавшись про скоєння злочину, група швидкого реагування почала відпрацьовувати територію.

«Ми затримали зловмисника неподалік від ресторану. Зловмисник намагався туди повернутись, аби розрахуватися. Під час спілкування ми з’ясували, що заплатити він мав грошима, які отримав у ломбарді за золотий ланцюжок. Правопорушником виявився киянин, 1982 року народження, який уже мав проблеми із законом», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Києві заарештовано групу клофелінщиків, які на початку липня цього року пограбували 35-річну киянку, використовуючи сильнодіючі речовини.