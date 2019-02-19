Киянин вивісив на своєму балконі агітаційний банер



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На порушника правоохоронці склали адміністративні протоколи

За розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних у забороненому законом місці на правопорушника склали адмінпротоколи

За добу у Києві правоохоронці зареєстрували два порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції..

У Дарницькому районі на вулиці Кошиця дільничні офіцери поліції виявили агітаційний банер без вихідних даних про друк та тираж у забороненому місці, а саме на балконі будинку. На 25-річного киянина правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) та за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Київські правоохоронці звертаються до громадян із проханням негайно повідомляти про всі факти порушень у виборчій сфері для оперативного реагування та прийняття рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претенденти на цю посаду.