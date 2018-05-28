  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Киянин забрав додому відіспатися п'яного фаната «Ліверпуля»

    • Розсилка
    Киянин забрав додому відіспатися п'яного фаната «Ліверпуля»

    Киянин виявив вболівальника у стані сильного алкогольного сп’яніння на вулиці Набережно-Корчуватська

    Юнак з Норвегії, який прилетів у Київ до Києва на фінал Ліги чемпіонів, був оголошений у розшук, після того, як його друзі в неділю, 27 травня, повідомили про його зникнення. Поліції довелося півдня шукати іноземця.

    У Печерському управління поліції зареєстрували матеріал у Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень. Орієнтування на його розшук передали всім патрулям, які несуть службу у столиці.

    Згодом до чергової частини зателефонував киянин і сказав, що неподалік від станції метро «Кловська» він виявив нетверезого іноземця. Щоби з гостем столиці нічого не трапилося, чоловік забрав його додому.

    На вулицю Набережно-Корчуватська відразу прибув наряд патрульних поліцейських, які доставили розшукуваного до Печерського управління поліції. Зараз із ним спілкуються поліцейські.

    Як відомо, 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів-2018 між англійським «Ліверпулем» й іспанським «Реалом». Матч завершився перемогою мадридського «Реалу».


    Читайте також
    Національна поліція України Київ метро фанати Норвегія Ліга чемпіонів чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ