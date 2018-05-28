Киянин забрав додому відіспатися п'яного фаната «Ліверпуля»

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Киянин виявив вболівальника у стані сильного алкогольного сп’яніння на вулиці Набережно-Корчуватська

Юнак з Норвегії, який прилетів у Київ до Києва на фінал Ліги чемпіонів, був оголошений у розшук, після того, як його друзі в неділю, 27 травня, повідомили про його зникнення. Поліції довелося півдня шукати іноземця.

У Печерському управління поліції зареєстрували матеріал у Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень. Орієнтування на його розшук передали всім патрулям, які несуть службу у столиці.

Згодом до чергової частини зателефонував киянин і сказав, що неподалік від станції метро «Кловська» він виявив нетверезого іноземця. Щоби з гостем столиці нічого не трапилося, чоловік забрав його додому.

На вулицю Набережно-Корчуватська відразу прибув наряд патрульних поліцейських, які доставили розшукуваного до Печерського управління поліції. Зараз із ним спілкуються поліцейські.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів-2018 між англійським «Ліверпулем» й іспанським «Реалом». Матч завершився перемогою мадридського «Реалу».



