Мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві
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Розсилка
Перемога в Києві зробила «Реал» четвертим клубом, який виграв головний єврокубок тричі поспіль
У суботу, 26-го травня, два найтитулованіших клуби в європейському футболі зустрілися в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні «Олімпійський» в Києві.
«Реал» виявився сильнішим за «Ліверпуль», вигравши Кубок чемпіонів в 13-й раз і в третій поспіль. У свою чергу англійський клуб дійшов до фіналу вперше за 11 років і міг завоювати трофей в шостий раз.
Перемога в Києві зробила «Реал» четвертим клубом, який виграв головний єврокубок тричі поспіль, і першим, хто зробив це двічі. З 1956 по 1960 рік «Реал» незмінно виходив у фінал Кубка чемпіонів і вигравав. Трьома поспіль перемогами також можуть похвалитися «Аякс» (1971-1973) і «Баварія» (1974-1976).
Зінедін Зідан у свою чергу завоював три поспіль Кубка чемпіонів, ставши першим тренером, якому вдалося це зробити. У 2017 році він першим серед тренерів виграв Лігу чемпіонів двічі поспіль.
Щодо самого матчу, то всі головні події відбулися у другому таймі. У першій половині зустрічі команди, прогнозовано, грали в обережний футбол, адже ціна помилки у матчі такого рівня вже на старті могла кардинально змінити хід подій. «Ліверпуль» все ж грав трохи агресивніше за мадридський клуб. Команда Клоппа створила більше гостроти у карному Наваса, однак у площину воріт м'яч вперто не йшов. Тріо Салах - Мане - Фірміно у черговий раз демонструвало, що є найкращим у поточному розіграшу Ліги чемпіонів. Принаймні це демонструвалося гостротою біля карного Кейлора Наваса, адже допомагати своїй команді в обороні вимушений був і сам Крітшіану Роналду.
Втім, на 30-й хвилині вболівальників англійського клубу чекала доволі неприємна ситуація. Найкращий бомбардир та лідер команди Мохаммед Салах отримав травму плеча в боротьбі із захисником мадридської команди Серхіо Рамосом. У підсумку він був замінений, покинувши поле НСК «Олімпійський» в сльозах. Замість травмованого футболіста вийшов півзахисник Адам Лаллана. Через кілька хвилин за єгиптянином в підтрибунне приміщення стадіону через травму відправився захисник «Реала» Карвахаль, якого замінив Начо. Також сльози, також гра на публику? Але, чесно кажучи, втрати непорівнянні...Англійський клуб залишився без свого основного гравця атаки. а це згодом вплинуло на подальший розвиток подій у матчі.
Залишок часу у першому таймі вже пройшов під диктовку «Реала», який навіть зумів забити, однак гол Бензема було не зараховано через офсайд Роналду. Більше нічого цікавого у першому таймі не відбулося: багато боротьби, але мінімум моментів. Інша ситуація була вже у другій половині матчу.
Другий тайм почався з небезпечного моменту біля воріт «Ліверпуля». Після метушні і рикошету м'яч відлетів до Начо, який самотньо стояв в центрі карного. Іспанець пробив над Каріусом, але м'яч влучив у поперечину. Але вже незабаром м'яч таки опинився у воротах англійського клубу. Тут просто великий «привіт» Каріусу, який викинув м'яч прямо в витягнуту ногу Бензема - рикошет і м'яч залетів у ворота - 1:0. Втім, попереду «Реал» був всього чотири хвилини: за команду, і за того «хлопця» відпрацював Мане: сталося все після кутового, коли Садьо просто проштовхнув м'яч після потужного удару Ловрена в кут - 1:1.
А після голу Зідан вирішив освіжити гру і змінив Іско на Гарета Бейла. Саме ця заміна стала вирішальною.. Валлієць вийшов на заміну на 61-й хвилині, а вже на 64-й відзначився просто фантастичним голом ножицями точно в «дев'ятку» воріт «Ліверпуля». Тут було вже все одно, Каріус у рамці воріт чи Буффон - такі удари не беруться. Це потрібно просто побачити, слів тут не вистачить.
Після цього гра пішла на зустрічних курсах. Англійському клубу вже нікуди було відступати. Був близьким до того, щоб зрівняти рахунок, той же Мане, який ударом з-за меж карного влучив у стійку воріт. «Реал» відповів виходом Роналду 1 на 1, однак у тому епізоді Каріус таки свою команду врятував.
Втім, вечір помилок токи продовжився. Третій м'яч у ворота підопічних Клоппа знову відправив Бейл. Колись найдорожчий футболіст планети вирішив перевірити голкіпера суперника дальнім ударом - і знову жах на обличчях фанатів «Ліверпуля»: удар прийшов точно в руки Каріусу, однак той якось по-дитячому відбив шкіряного у власну сітку воріт - 3:1.
Це була крапка, так, англійський клуб не став опускати руки, давайте згадаємо фінал Ліги чемпіонів з «Міланом»? Але це був не той випадок: травма лідера команди, дитячі помилки голкіпера Каріуса, він цей фінал турніру точно ніколи не забуде. Та і взагалі, цей фінал Ліги чемпіонів в Києві можна назвати «фіналом імені Каріуса». Вітаємо мадридський клуб з 13-м Кубком ліги чемпіонів, а «Ліверпулю» подякуємо за найбільшу кількість голів у поточному розіграші турніру і звісно побажаємо успіхів у майбутньому.
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/18
Фінал
«Реал» (Мадрид, Іспанія) - «Ліверпуль» (Англія) 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Бензема (51), 1:1 - Мане (55), 2:1 - Бейл (64), 3:1 - Бейл (83)
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземіро, Іско (Бейл, 61), Кроос, Роналду, Бензема (Асенсіо, 89).
«Ліверпуль»: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мілнер (Джан, 83), Мане, Гендерсон
Попередження: Мане (82)
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