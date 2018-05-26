Мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві

Фото: УЄФА

Перемога в Києві зробила «Реал» четвертим клубом, який виграв головний єврокубок тричі поспіль

У суботу, 26-го травня, два найтитулованіших клуби в європейському футболі зустрілися в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні «Олімпійський» в Києві.

«Реал» виявився сильнішим за «Ліверпуль», вигравши Кубок чемпіонів в 13-й раз і в третій поспіль. У свою чергу англійський клуб дійшов до фіналу вперше за 11 років і міг завоювати трофей в шостий раз.

Перемога в Києві зробила «Реал» четвертим клубом, який виграв головний єврокубок тричі поспіль, і першим, хто зробив це двічі. З 1956 по 1960 рік «Реал» незмінно виходив у фінал Кубка чемпіонів і вигравав. Трьома поспіль перемогами також можуть похвалитися «Аякс» (1971-1973) і «Баварія» (1974-1976).

Зінедін Зідан у свою чергу завоював три поспіль Кубка чемпіонів, ставши першим тренером, якому вдалося це зробити. У 2017 році він першим серед тренерів виграв Лігу чемпіонів двічі поспіль.

Щодо самого матчу, то всі головні події відбулися у другому таймі. У першій половині зустрічі команди, прогнозовано, грали в обережний футбол, адже ціна помилки у матчі такого рівня вже на старті могла кардинально змінити хід подій. «Ліверпуль» все ж грав трохи агресивніше за мадридський клуб. Команда Клоппа створила більше гостроти у карному Наваса, однак у площину воріт м'яч вперто не йшов. Тріо Салах - Мане - Фірміно у черговий раз демонструвало, що є найкращим у поточному розіграшу Ліги чемпіонів. Принаймні це демонструвалося гостротою біля карного Кейлора Наваса, адже допомагати своїй команді в обороні вимушений був і сам Крітшіану Роналду.

Головний невдаха турніру - Лоріс Каріус

Втім, на 30-й хвилині вболівальників англійського клубу чекала доволі неприємна ситуація. Найкращий бомбардир та лідер команди Мохаммед Салах отримав травму плеча в боротьбі із захисником мадридської команди Серхіо Рамосом. У підсумку він був замінений, покинувши поле НСК «Олімпійський» в сльозах. Замість травмованого футболіста вийшов півзахисник Адам Лаллана. Через кілька хвилин за єгиптянином в підтрибунне приміщення стадіону через травму відправився захисник «Реала» Карвахаль, якого замінив Начо. Також сльози, також гра на публику? Але, чесно кажучи, втрати непорівнянні...Англійський клуб залишився без свого основного гравця атаки. а це згодом вплинуло на подальший розвиток подій у матчі.

Залишок часу у першому таймі вже пройшов під диктовку «Реала», який навіть зумів забити, однак гол Бензема було не зараховано через офсайд Роналду. Більше нічого цікавого у першому таймі не відбулося: багато боротьби, але мінімум моментів. Інша ситуація була вже у другій половині матчу.

Другий тайм почався з небезпечного моменту біля воріт «Ліверпуля». Після метушні і рикошету м'яч відлетів до Начо, який самотньо стояв в центрі карного. Іспанець пробив над Каріусом, але м'яч влучив у поперечину. Але вже незабаром м'яч таки опинився у воротах англійського клубу. Тут просто великий «привіт» Каріусу, який викинув м'яч прямо в витягнуту ногу Бензема - рикошет і м'яч залетів у ворота - 1:0. Втім, попереду «Реал» був всього чотири хвилини: за команду, і за того «хлопця» відпрацював Мане: сталося все після кутового, коли Садьо просто проштовхнув м'яч після потужного удару Ловрена в кут - 1:1.

А після голу Зідан вирішив освіжити гру і змінив Іско на Гарета Бейла. Саме ця заміна стала вирішальною.. Валлієць вийшов на заміну на 61-й хвилині, а вже на 64-й відзначився просто фантастичним голом ножицями точно в «дев'ятку» воріт «Ліверпуля». Тут було вже все одно, Каріус у рамці воріт чи Буффон - такі удари не беруться. Це потрібно просто побачити, слів тут не вистачить.

Фантастичний гол Бейла. Фото: УЄФА

Після цього гра пішла на зустрічних курсах. Англійському клубу вже нікуди було відступати. Був близьким до того, щоб зрівняти рахунок, той же Мане, який ударом з-за меж карного влучив у стійку воріт. «Реал» відповів виходом Роналду 1 на 1, однак у тому епізоді Каріус таки свою команду врятував.

У підсумку Реал врятує стійка воріт

Втім, вечір помилок токи продовжився. Третій м'яч у ворота підопічних Клоппа знову відправив Бейл. Колись найдорожчий футболіст планети вирішив перевірити голкіпера суперника дальнім ударом - і знову жах на обличчях фанатів «Ліверпуля»: удар прийшов точно в руки Каріусу, однак той якось по-дитячому відбив шкіряного у власну сітку воріт - 3:1.

Це була крапка, так, англійський клуб не став опускати руки, давайте згадаємо фінал Ліги чемпіонів з «Міланом»? Але це був не той випадок: травма лідера команди, дитячі помилки голкіпера Каріуса, він цей фінал турніру точно ніколи не забуде. Та і взагалі, цей фінал Ліги чемпіонів в Києві можна назвати «фіналом імені Каріуса». Вітаємо мадридський клуб з 13-м Кубком ліги чемпіонів, а «Ліверпулю» подякуємо за найбільшу кількість голів у поточному розіграші турніру і звісно побажаємо успіхів у майбутньому.

Фото: УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА 2017/18

Фінал

«Реал» (Мадрид, Іспанія) - «Ліверпуль» (Англія) 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Бензема (51), 1:1 - Мане (55), 2:1 - Бейл (64), 3:1 - Бейл (83)

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземіро, Іско (Бейл, 61), Кроос, Роналду, Бензема (Асенсіо, 89).

«Ліверпуль»: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мілнер (Джан, 83), Мане, Гендерсон

Попередження: Мане (82)

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