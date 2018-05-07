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    Киянина, який ввіз в Україну понад 5 кг кокаїну, взято під варту

    Суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень
    За клопотанням прокуратури Києва 38-річному мешканцю столиці, який організував контрабандне ввезення в Україну з Панами великої партії кокаїну, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативи суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Про
    • Сьогодні, 11:48
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    Чоловік підозрюється у ввезенні в Україну 5,5 кг кокаїну
    Чоловік підозрюється у ввезенні в Україну 5,5 кг кокаїну

    Суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень

    За клопотанням прокуратури Києва 38-річному мешканцю столиці, який організував контрабандне ввезення в Україну з Панами великої партії кокаїну, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативи суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень.

    Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Нагадаємо, зловмисника затримали на території Київської митниці у місті Бориспіль під час погрузки понад 5,5 кг кокаїну, прихованого у стінках коробок від роликових ковзанів, до власного автомобіля. Вартість вилученої наркотичної речовини на «чорному ринку» становить близько 10 мільйонів гривень.

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    Киянина, який ввіз в Україну понад 5 кг кокаїну, взято під варту
    Киянина, який ввіз в Україну понад 5 кг кокаїну, взято під варту
    Киянина, який ввіз в Україну понад 5 кг кокаїну, взято під варту
    Киянина, який ввіз в Україну понад 5 кг кокаїну, взято під варту

    Наразі затриманому, який, за інформацією слідства, був засуджений на території США до 8 років позбавлення волі за кібершахрайство та заволодіння грошовими коштами на суму близько 15 млн доларів США, повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичного засобу у особливо великих розмірах).

    За скоєне злочинцю загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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