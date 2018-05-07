Киянина, який ввіз в Україну понад 5 кг кокаїну, взято під варту

Суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень

За клопотанням прокуратури Києва 38-річному мешканцю столиці, який організував контрабандне ввезення в Україну з Панами великої партії кокаїну, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативи суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Про



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Чоловік підозрюється у ввезенні в Україну 5,5 кг кокаїну

Суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень

За клопотанням прокуратури Києва 38-річному мешканцю столиці, який організував контрабандне ввезення в Україну з Панами великої партії кокаїну, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативи суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 10 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, зловмисника затримали на території Київської митниці у місті Бориспіль під час погрузки понад 5,5 кг кокаїну, прихованого у стінках коробок від роликових ковзанів, до власного автомобіля. Вартість вилученої наркотичної речовини на «чорному ринку» становить близько 10 мільйонів гривень.

Наразі затриманому, який, за інформацією слідства, був засуджений на території США до 8 років позбавлення волі за кібершахрайство та заволодіння грошовими коштами на суму близько 15 млн доларів США, повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичного засобу у особливо великих розмірах).

За скоєне злочинцю загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.