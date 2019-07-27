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    Киянка зізналася у фіктивності шлюбу з іноземцем і попросила вислати його з країни

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    Іноземці укладають фіктивні шлюби з українками для своєї легалізації в нашій країні - Киянка зізналася у фіктивності шлюбу з іноземцем і попросила вислати його з країни
    Іноземці укладають фіктивні шлюби з українками для своєї легалізації в нашій країні

    Приблизно шість інтернаціональних шлюбів із десяти в Україні – фіктивні

    Днями 32-річна киянка сама написала заяву про скасування тимчасової посвідки на проживання в Україні своєму «чоловіку», зізнавшись у фіктивності її шлюбу з громадянином Азербайджану. Також вона звернулася до суду з позовними вимогами щодо розірвання вказаного фіктивного шлюбу. Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

    Працівники міграційної служби Київщини і СБУ зараз з`ясовують усі обставини.

    У ДМС зазначили, що зараз чимало українок зважуються підзаробити на «міжнародному заміжжі».

    Як повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області Вячеслав Гузь, приблизно 6 інтернаціональних шлюбів із десяти у нашій країні – фіктивні.

    «Це зумовлено тим, що одружившись з громадянином України, іноземець отримує посвідку на проживання у нашій країні, а вже через 2 роки може претендувати на отримання громадянства України. Проте у більшості випадків громадяни інших країн не планують тут затримуватись, вони розглядають нашу країну, як транзитну. А маючи посвідку на проживання в Україні, значно більше шансів отримати візу до розвинених країн Європи. Через усю цю індустрію постановочних сімей Україна зазнає репутаційних втрат, страждає економіка країни, тому наше завдання – гідно протистояти цьому явищу - коментує ситуацію», - вказав він.

    До слова, з початку поточного року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів.

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