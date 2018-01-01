Клички-Морози згадали дитинство і привітали українців з новорічними святами

Віталій та Володимир Клички у костюмах Дідів Морозів записали відеопривітання

Київський міський голова Віталій Кличко разом зі своїм братом-боксером Володимиром Кличком у костюмах Дідів Морозів привітали українців з Новим роком та Різдвом. Вони згадали, як в дитинстві мріяли про казку та новорічне диво. Брати передивлялися іграшки, які їм в дитинстві подарували на новорічні свята. «Кожен з нас вірить, що наступний



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Віталій і Володимир Клички

Віталій та Володимир Клички у костюмах Дідів Морозів записали відеопривітання

Київський міський голова Віталій Кличко разом зі своїм братом-боксером Володимиром Кличком у костюмах Дідів Морозів привітали українців з Новим роком та Різдвом.

Вони згадали, як в дитинстві мріяли про казку та новорічне диво. Брати передивлялися іграшки, які їм в дитинстві подарували на новорічні свята.

«Кожен з нас вірить, що наступний рік буде кращим, вдалішим і виповняться найзаповітніші мрії. Бажаю вам миру, любові рідних та близьких, див навколо маленьких і великих. Творіть добро і воно ітиме за вами», - побажав українцям Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше брати-боксери Володимир і Віталій Клички в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.

Вони побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.