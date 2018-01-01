  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Клички-Морози згадали дитинство і привітали українців з новорічними святами

    Віталій та Володимир Клички у костюмах Дідів Морозів записали відеопривітання
    Київський міський голова Віталій Кличко разом зі своїм братом-боксером Володимиром Кличком у костюмах Дідів Морозів привітали українців з Новим роком та Різдвом. Вони згадали, як в дитинстві мріяли про казку та новорічне диво. Брати передивлялися іграшки, які їм в дитинстві подарували на новорічні свята. «Кожен з нас вірить, що наступний
    • Сьогодні, 15:08
    • Розсилка
    Віталій і Володимир Клички
    Віталій і Володимир Клички

    Віталій та Володимир Клички у костюмах Дідів Морозів записали відеопривітання

    Київський міський голова Віталій Кличко разом зі своїм братом-боксером Володимиром Кличком у костюмах Дідів Морозів привітали українців з Новим роком та Різдвом.

    Вони згадали, як в дитинстві мріяли про казку та новорічне диво. Брати передивлялися іграшки, які їм в дитинстві подарували на новорічні свята.

    «Кожен з нас вірить, що наступний рік буде кращим, вдалішим і виповняться найзаповітніші мрії. Бажаю вам миру, любові рідних та близьких, див навколо маленьких і великих. Творіть добро і воно ітиме за вами», - побажав українцям Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що раніше брати-боксери Володимир і Віталій Клички в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.

    Вони побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.

    Читайте також
    Віталій Кличко Володимир Кличко свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ