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    Брати Клички в костюмах Дідів Морозів привітали вболівальників з Різдвом (відео)

    Українські боксери побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року
    Українські брати-боксери Володимир і Віталій Кличко в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram. Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року. «Всього найкращого від братів Кличків», - такою фразою завершили відео боксери. Нагадаємо, що Володимир
    • Вчора, 21:39
    • Розсилка
    Брати Кличко
    Брати Кличко

    Українські боксери побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року

    Українські брати-боксери Володимир і Віталій Кличко в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.

    Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.

    «Всього найкращого від братів Кличків», - такою фразою завершили відео боксери.

    Нагадаємо, що Володимир Кличко завершив кар'єру в серпні цього року. Боксер довго думав чи погоджуватися йому на реванш з Ентоні Джошуа, після поразки технічним нокаутом в квітні, але все-таки вирішив більше не виходити в ринг.

    Джерело: Сегодня

    Віталій Кличко Володимир Кличко бокс
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