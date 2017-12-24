Брати Клички в костюмах Дідів Морозів привітали вболівальників з Різдвом (відео)

Українські боксери побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року

Українські брати-боксери Володимир і Віталій Кличко в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram. Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року. «Всього найкращого від братів Кличків», - такою фразою завершили відео боксери. Нагадаємо, що Володимир



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Брати Кличко

Українські боксери побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року

Українські брати-боксери Володимир і Віталій Кличко в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.

Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.

«Всього найкращого від братів Кличків», - такою фразою завершили відео боксери.

Нагадаємо, що Володимир Кличко завершив кар'єру в серпні цього року. Боксер довго думав чи погоджуватися йому на реванш з Ентоні Джошуа, після поразки технічним нокаутом в квітні, але все-таки вирішив більше не виходити в ринг.

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) Дек 24, 2017 at 9:07 PST

Джерело: Сегодня