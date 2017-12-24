Брати Клички в костюмах Дідів Морозів привітали вболівальників з Різдвом (відео)
- Вчора, 21:39
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Брати Кличко
Українські боксери побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року
Українські брати-боксери Володимир і Віталій Кличко в костюмах Дідів Морозів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.
Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.
«Всього найкращого від братів Кличків», - такою фразою завершили відео боксери.
Нагадаємо, що Володимир Кличко завершив кар'єру в серпні цього року. Боксер довго думав чи погоджуватися йому на реванш з Ентоні Джошуа, після поразки технічним нокаутом в квітні, але все-таки вирішив більше не виходити в ринг.
Джерело: Сегодня