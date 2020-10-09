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    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)

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    Візуалізація&nbsp;нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів &laquo;Оболонський&raquo; - Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Візуалізація нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський»

    Влада планує відкрити міст в середині наступного року

    Столична влада розпочинає втілення ще одного інфраструктурного проєкту - будівництво нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час перевірки початку робіт на об’єкті.

    «Сьогодні ми розпочинаємо будівництво нового об’єкту - пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». І плануємо реалізувати цей важливий для оболонців, киян і гостей столиці проєкт уже в середині наступного року. Міст з’єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) з островом «Оболонський», - сказав він.

    За його словами, ширина мосту буде 4 метри, довжина – 164 метри. Він матиме три прольоти. Конструкція споруди спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці.

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    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)
    Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)

    «Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці, - повідомив мер. - Здійснимо також благоустрій на острові з мінімальним втручанням у природній ландшафт. Облаштуємо там зону для купання, щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Важливо, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки «Оболонь». Міст збудуємо за кошти меценатів».

    Раніше Кличко оприлюднив відео візуалізації проєкту.

    Віталій Кличко Київ будівництво благоустрій кияни міст
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