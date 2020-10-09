Кличко дав старт будівництву ще одного пішохідного мосту (фото)



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Візуалізація нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський»

Влада планує відкрити міст в середині наступного року

Столична влада розпочинає втілення ще одного інфраструктурного проєкту - будівництво нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час перевірки початку робіт на об’єкті.

«Сьогодні ми розпочинаємо будівництво нового об’єкту - пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». І плануємо реалізувати цей важливий для оболонців, киян і гостей столиці проєкт уже в середині наступного року. Міст з’єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) з островом «Оболонський», - сказав він.

За його словами, ширина мосту буде 4 метри, довжина – 164 метри. Він матиме три прольоти. Конструкція споруди спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці.

«Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці, - повідомив мер. - Здійснимо також благоустрій на острові з мінімальним втручанням у природній ландшафт. Облаштуємо там зону для купання, щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Важливо, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки «Оболонь». Міст збудуємо за кошти меценатів».

Раніше Кличко оприлюднив відео візуалізації проєкту.