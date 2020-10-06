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    У Києві з’явиться ще один пішохідний міст: Кличко показав проєкт (відео)

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    У Києві з’явиться ще один пішохідний міст: Кличко показав проєкт (відео)

    Мер тримає в таємниці місце розташування мосту

    Наступного року в Києві з’явиться новий пішохідний міст. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    Він оприлюднив відео візуалізації проєкту.

    «А ви знаєте, де в столиці вже наступного року з‘явиться такий гарний міст і комфортна зона відпочинку?» - написав він у дописі до відео.

    Раніше Кличко показав, як виглядатиме після реконструкції вхідна група на Труханів острів і опублікував відео візуалізації проєкту. Родзинкою першої черги оновлення стане навіс-пергола – архітектурна споруда, що вдень захищатиме відвідувачів від спеки, а вночі – сяятиме гарною підсвіткою.

    6 жовтня Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери. 

    Віталій Кличко Київ будівництво міст
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