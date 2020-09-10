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    Кличко готовий працювати бодігардом у інвесторів

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    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що інвесторі потрібно захищати - Кличко готовий працювати бодігардом у інвесторів
    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що інвесторі потрібно захищати
    Фото: пресслужба мера Києва

    Без інвестицій у Києва немає перспектив, - заявив Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий стати бодігардом для інвесторів, котрі приходитимуть у столицю

    Про це він сказав під час Інвестиційного форуму Києва.

    «Місто Київ і я персонально як мер столиці дуже зацікавлений в інвестиціях, які повинні приходити в столицю. Інвестиції - це і створення робочих місць, розвиток інфраструктури, розвиток міста, це податки в бюджет міста. Без інвестицій у Києва немає перспектив. Тому цьому напрямку я приділяю багато часу, цей напрямок стратегічно важливий. Я завжди працював і буду працювати бодігардом для кожного інвестора, розуміючи, що це майбутнє нашого міста, інвесторів потрібно захищати», - заявив Кличко.

    Він зазначив, для інвесторів мають бути кращі умови, адеж «без інвестицій дуже важко будувати плани, без інвестицій не може бути динамічного розвитку не тільки столиці, а й усієї країни».

    Нагадаємо, 10 вересня Кличко відкрив Інвестиційний форум Києва. Цьогорічний форум відбувається під гаслом «Дій локально. Думай глобально». 

    Кличко підкрелив, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку України. Столиця забезпечує понад 20% ВВП всієї держави. А частка прямих іноземних інвестицій – понад 50 % від загальнодержавного обсягу. 

    Віталій Кличко Київ інвестиції ВВП столиця
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