Кличко готовий працювати бодігардом у інвесторів



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Мер Києва Віталій Кличко вважає, що інвесторі потрібно захищати Фото: пресслужба мера Києва

Без інвестицій у Києва немає перспектив, - заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий стати бодігардом для інвесторів, котрі приходитимуть у столицю

Про це він сказав під час Інвестиційного форуму Києва.

«Місто Київ і я персонально як мер столиці дуже зацікавлений в інвестиціях, які повинні приходити в столицю. Інвестиції - це і створення робочих місць, розвиток інфраструктури, розвиток міста, це податки в бюджет міста. Без інвестицій у Києва немає перспектив. Тому цьому напрямку я приділяю багато часу, цей напрямок стратегічно важливий. Я завжди працював і буду працювати бодігардом для кожного інвестора, розуміючи, що це майбутнє нашого міста, інвесторів потрібно захищати», - заявив Кличко.

Він зазначив, для інвесторів мають бути кращі умови, адеж «без інвестицій дуже важко будувати плани, без інвестицій не може бути динамічного розвитку не тільки столиці, а й усієї країни».

Нагадаємо, 10 вересня Кличко відкрив Інвестиційний форум Києва. Цьогорічний форум відбувається під гаслом «Дій локально. Думай глобально».

Кличко підкрелив, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку України. Столиця забезпечує понад 20% ВВП всієї держави. А частка прямих іноземних інвестицій – понад 50 % від загальнодержавного обсягу.