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    Як долати виклики, що постали з пандемією? На форумі в Києві піднімуть «гарячі» питання

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    Інвестиційний форум можна буде подивитися онлайн - Як долати виклики, що постали з пандемією? На форумі в Києві піднімуть «гарячі» питання
    Інвестиційний форум можна буде подивитися онлайн

    Завтра в столиці відбудеться Інвестиційний форум

    У четвер, 10 вересня, у Києві відбудеться Інвестиційний форум столиці. На ньому, зокрема, обговорять антикризові заходи в умовах пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    Він озвучив теми, які підніматимуться на форумі:

    • як адаптуватись та долати виклики, що постали з пандемією,
    • які антикризові економічні та соціальні стратегії розвитку потрібні столиці та приміським територіям,
    • про розвиток локального бізнесу та його вплив на розвиток громад
    • про екологічну безпеку Київської агломерації,
    • про культурну спадщину,
    • про креативні індустрії та туризм.

    Свої думки щодо цих тем висловлять учасники форуму - представники дипкорпусу в Україні, представники Європейського банку реконструкції та розвитку, мери європейських міст і урбаністи, а також – інвестори, керівники великих компаній, експерти. 

    Форум можна буде подивитися онлайн, або ж зареєструватися на нього. 

    Як повідомлялося, у Києві 8 жовтня 2020 року найкращі українські та міжнародні експерти з інновацій, урбаністи, представники влади та антикризові менеджери розкажуть про трансформації, які відбуваються по всьому світу під впливом пандемії. Тисячі гостей та експертів з різних країн візьмуть участь у Kyiv Smart City Forum 2020 - інноваційній онлайн-платформі для дискусій про майбутнє розумних міст.

    Віталій Кличко Київ інвестиції туризм епідемія коронавірус
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