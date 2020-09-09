Як долати виклики, що постали з пандемією? На форумі в Києві піднімуть «гарячі» питання
Завтра в столиці відбудеться Інвестиційний форум
У четвер, 10 вересня, у Києві відбудеться Інвестиційний форум столиці. На ньому, зокрема, обговорять антикризові заходи в умовах пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
Він озвучив теми, які підніматимуться на форумі:
- як адаптуватись та долати виклики, що постали з пандемією,
- які антикризові економічні та соціальні стратегії розвитку потрібні столиці та приміським територіям,
- про розвиток локального бізнесу та його вплив на розвиток громад
- про екологічну безпеку Київської агломерації,
- про культурну спадщину,
- про креативні індустрії та туризм.
Свої думки щодо цих тем висловлять учасники форуму - представники дипкорпусу в Україні, представники Європейського банку реконструкції та розвитку, мери європейських міст і урбаністи, а також – інвестори, керівники великих компаній, експерти.
Форум можна буде подивитися онлайн, або ж зареєструватися на нього.
Як повідомлялося, у Києві 8 жовтня 2020 року найкращі українські та міжнародні експерти з інновацій, урбаністи, представники влади та антикризові менеджери розкажуть про трансформації, які відбуваються по всьому світу під впливом пандемії. Тисячі гостей та експертів з різних країн візьмуть участь у Kyiv Smart City Forum 2020 - інноваційній онлайн-платформі для дискусій про майбутнє розумних міст.