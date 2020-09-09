Як долати виклики, що постали з пандемією? На форумі в Києві піднімуть «гарячі» питання



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Інвестиційний форум можна буде подивитися онлайн

Завтра в столиці відбудеться Інвестиційний форум

У четвер, 10 вересня, у Києві відбудеться Інвестиційний форум столиці. На ньому, зокрема, обговорять антикризові заходи в умовах пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Він озвучив теми, які підніматимуться на форумі:

як адаптуватись та долати виклики, що постали з пандемією,

які антикризові економічні та соціальні стратегії розвитку потрібні столиці та приміським територіям,

про розвиток локального бізнесу та його вплив на розвиток громад

про екологічну безпеку Київської агломерації,

про культурну спадщину,

про креативні індустрії та туризм.

Свої думки щодо цих тем висловлять учасники форуму - представники дипкорпусу в Україні, представники Європейського банку реконструкції та розвитку, мери європейських міст і урбаністи, а також – інвестори, керівники великих компаній, експерти.

Форум можна буде подивитися онлайн, або ж зареєструватися на нього.

Як повідомлялося, у Києві 8 жовтня 2020 року найкращі українські та міжнародні експерти з інновацій, урбаністи, представники влади та антикризові менеджери розкажуть про трансформації, які відбуваються по всьому світу під впливом пандемії. Тисячі гостей та експертів з різних країн візьмуть участь у Kyiv Smart City Forum 2020 - інноваційній онлайн-платформі для дискусій про майбутнє розумних міст.