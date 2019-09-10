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    Кличко оголосив конкурс на посаду директора Департаменту міського благоустрою

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    Кличко оголосив конкурс на посаду директора Департаменту міського благоустрою

    Документи для участі в конкурсі можна подати до 17 вересня

    Мер Києва Віталій Кличко оголосив конкурс на посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

    Про це йдеться у його розпорядженні №752 від 30 серпня 2019 року. 

    За умовами конкурсу претендувати на посаду директора Департаменту міського благоустрою може людина з освітою магістра, яка володіє державною мовою, має досвід на посадах державної служби, досвід служби міського самоврядування або ж не менше двох років працювала на керівних посадах підприємств незалежно від форм власності.

    Також претендент має бути інноваційним, ініціативним, тактовним, емоційно стабільним, комунікабельним, відповідальним і неупередженим, поважати інших.

    Документи для участі в конкурсі можна подати до 17 вересня 2019 року до 18:00 години. Виконувати функції адміністратора конкурсу Кличко назначив Ольгу Пухальську (начальника відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування, державної служби та підвищення кваліфікації).

    Контроль за виконанням розпорядження про конкурс київський міський голова ВІталій Кличко залишив за собою.

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