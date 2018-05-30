Кличко побажав випускникам київських шкіл перемог у дорослому житті

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Кличко наголосив, що останній дзвоник є символічним закінченням важливого етапу у житті випускників столичних шкіл

Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті. Про це повідомляє прес-служба мера.

Кличко наголосив, що останній дзвоник є символічним закінченням важливого етапу у житті випускників столичних шкіл. «Школа та вчителі дали вам багато важливих знань, принципів, заклали основу. І я вірю, що кожен з вас належним чином скористається цими знаннями в майбутньому», - наголосив міський голова.

Кличко побажав випускникам вдало реалізувати себе в дорослому житті. «Бажаю вам знайти себе і зробити правильний вибір. Бо саме вам розбудовувати наше місто та нашу країну. І саме від вас залежить майбутнє України та наскільки вона буде сильною і успішною. Вірте в себе, ніколи не здавайтеся! Бо в житті немає нічого неможливого», - додав мер столиці.

Кличко також висловив вдячність київським вчителям за їх роботу, професіоналізм, доброту і терпіння. «Ваша праця дуже важлива, бо ви виховуєте найдорожче – наших дітей», - підкреслив мер столиці.

Кличко також побажав школярам, які восени повернуться за шкільні парти, гарного відпочинку та цікавих подорожей і відкриттів.

Як повідомлялося, напередодні останніх дзвоників Київ посилив охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.