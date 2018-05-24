У столичних школах посилено заходи безпеки

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У зв’язку із поширенням отруєння школярів газоподібними речовинами в Україні Київ посилює охорону в закладах освіти

Київ посилює охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти. За відповідне доручення Департаменту освіти та районним управлінням освіти проголосувала постійна комісія з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, повідомила голова комісії Ганна Старостенко. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«У зв’язку із поширенням отруєння школярів газоподібними речовинами в Україні ми маємо убезпечити маленьких киян від таких випадків. Особливо зараз, напередодні останніх дзвоників та під час Ліги Чемпіонів, безпека дітей у місті має бути особливим пріоритетом як для наших правоохоронців, так і працівників закладів освіти. Тож сьогодні ми дали доручення Департаменту та районним управлінням посилити заходи з безпеки у наших школах та садочках», – сказала вона.

Старостенко зазначила, що йдеться, зокрема, про посилення охорони та обмеження доступу на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Також ідеться про посилення контролю за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення до приміщень закладів освіти отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що загрожують життю та здоров’ю.

«Окрім того, відповідно до рекомендацій МОН, доручаємо закладам освіти провести роз’яснення для учнів, студентів, батьків та працівників щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують їхній безпеці та здоров’ю. Залучати до такої роботи співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів. І що важливо – забезпечити інформування правоохоронців у разі виявлення біля закладів освіти підозрілих осіб або предметів, що можуть становити загрозу здоров’ю та життю», – підкреслила голова комісії.

Як повідомляв «Главком», фіксуються випадки отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом із приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

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