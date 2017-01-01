Кличко показав, яким для нього був 2017 рік

Мер Києва вважає 2017 рік результативним

Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає. «Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото», - написав Кличко. Як повідомлялося, Володимир і Віталій Клички в костюмах Санта Клаусів звернулися до своїх



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Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва вважає 2017 рік результативним

Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає.

«Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото», - написав Кличко.

Як повідомлялося, Володимир і Віталій Клички в костюмах Санта Клаусів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.

Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.