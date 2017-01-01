Кличко показав, яким для нього був 2017 рік
- Сьогодні, 18:39
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Мер Києва Віталій Кличко
Мер Києва вважає 2017 рік результативним
Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає.
«Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото», - написав Кличко.
Як повідомлялося, Володимир і Віталій Клички в костюмах Санта Клаусів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.
Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.