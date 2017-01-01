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    Кличко показав, яким для нього був 2017 рік

    Мер Києва вважає 2017 рік результативним
    Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає. «Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото», - написав Кличко. Як повідомлялося, Володимир і Віталій Клички в костюмах Санта Клаусів звернулися до своїх
    • Сьогодні, 18:39
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    Мер Києва Віталій Кличко
    Мер Києва Віталій Кличко

    Мер Києва вважає 2017 рік результативним

    Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає.

    «Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото», - написав Кличко.

    Як повідомлялося, Володимир і Віталій Клички в костюмах Санта Клаусів звернулися до своїх фанатів на сторінці в Instagram.

    Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі побажали всім веселого Різдва і щасливого 2018-го року.

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