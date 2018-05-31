Кличко попереджає: паркуватися де попало буде занадто дорого

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Нові правила паркування змусять водіїв паркуватися в належних місцях, переконаний Кличко

Одним із завдань столичної влади є впорядкування трафіку на вулицях міста. Допомогти у цьому має новий «Закон щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», який у вересні набуває чинності. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, багато паркінгів у столиці стоять порожні, бо більшість водіїв керується логікою: чому я повинен платити, коли можу залишити свою автівку де завгодно і мені за це нічого не буде. Мер Києва наголосив, що відсутність відповідальності за хаотичне паркування на вулицях міста призвела до критичної ситуації на дорогах.

«Зараз неправильно припарковані авто у багатьох місцях займають по дві смуги руху. Від цього – затори на дорогах. Від цього – проблеми з трафіком. Водії не хочуть платити за парковку і кидають свої авто де завгодно. У вересні вступає закон в силу. І можу казати тільки одне: залишати свої авто в місцях, де це заборонено, буде достатньо дорого», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, нові правила паркування змусять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, паркуватися в належних місцях. Крім того, переконаний мер, ухвалення закону про паркування дозволить залучити інвестиції в будівництво нових паркінгів, у тому числі – перехоплюючих на околицях міст, та наповнювати місцеві бюджети.

Як повідомлялося, щоб зменшити бажання «героїв парковки» з девізом «паркуюся, де захочу» залишати свої автівки на тротуарах, комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує роботи з влаштування антипаркувальних стовпчиків на вулично-дорожній мережі столиці.