Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)

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На проспектах Дружби Народів і Повітрофлотському, а також бульварі Тараса Шевченка встановлюють антипаркувальні стовпчики

Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує роботи з влаштування антипаркувальних стовпчиків на вулично-дорожній мережі столиці. Про це повідомляє прес-служба київських автодорівців.

«Щоб зменшити бажання «героїв парковки» з девізом «паркуюся, де захочу» залишати свої автівки на тротуарах, комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує роботи з влаштування антипаркувальних стовпчиків на вулично-дорожній мережі столиці», - йдеться в повідомленні.

Наразі такі роботи проводяться на проспектах Дружби Народів і Повітрофлотському, а також бульварі Тараса Шевченка.

Раніше повідомлялося, що у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.