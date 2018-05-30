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    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)

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    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)

    На проспектах Дружби Народів і Повітрофлотському, а також бульварі Тараса Шевченка встановлюють антипаркувальні стовпчики

    Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує роботи з влаштування антипаркувальних стовпчиків на вулично-дорожній мережі столиці. Про це повідомляє прес-служба київських автодорівців.

    «Щоб зменшити бажання «героїв парковки» з девізом «паркуюся, де захочу» залишати свої автівки на тротуарах, комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує роботи з влаштування антипаркувальних стовпчиків на вулично-дорожній мережі столиці», - йдеться в повідомленні.

    Наразі такі роботи проводяться на проспектах Дружби Народів і Повітрофлотському, а також бульварі Тараса Шевченка.

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    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)
    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)
    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)
    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)
    Як столичні дорожники борються з «героями парковки» (фотогалерея)

    Раніше повідомлялося, що у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.

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