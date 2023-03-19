Кличко привітав комунальників: Київ вистояв завдяки вам

Після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти

Київ вистояв рік повномасштабної війни і складну зиму, зокрема завдяки працівникам житлово-комунального господарства. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Телеграмі.

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«Сьогодні професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства. Переконаний, всі кияни вдячні нашим комунальникам за їх працю, професіоналізм та сміливість, за відданість своєму місту. Навіть у найгарячіші перші місяці широкомасштабної війни в Києві щодня прибирали вулиці й двори, вивозили сміття. Не припиняли постачання води й тепла, утримували дороги, доглядали зелені території. І робили це працівники ЖКГ обмеженими силами, бо частина фахівців у лютому 2022 року пішли захищати Україну», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, повертаючи киянам життєво важливі послуги.

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На жаль, іноді ціною власного життя. Бо працювали і під обстрілами, і одразу після них – коли ще все палало.

«Переконаний, Київ вистояв і цей рік варварської війни, і цю складну зиму, зокрема, і завдяки нашим комунальникам. Зі святом усіх працівників житлово-комунального фронту! Слава Україні!», – наголосив очільник міста.

Нагадаємо, у середині зими 2022 влада Києва серйозно розглядала необхідність евакуації населення через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міста та області.