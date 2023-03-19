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Кличко привітав комунальників: Київ вистояв завдяки вам

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кличко привітав комунальників: Київ вистояв завдяки вам
Напередодні Віталій Кличко особисто подякував комунальникам за роботу
Фото: Олексій Самсонов

Після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти

Київ вистояв рік повномасштабної війни і складну зиму, зокрема завдяки працівникам житлово-комунального господарства. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Телеграмі.

«Сьогодні професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства. Переконаний, всі кияни вдячні нашим комунальникам за їх працю, професіоналізм та сміливість, за відданість своєму місту. Навіть у найгарячіші перші місяці широкомасштабної війни в Києві щодня прибирали вулиці й двори, вивозили сміття. Не припиняли постачання води й тепла, утримували дороги, доглядали зелені території. І робили це працівники ЖКГ обмеженими силами, бо частина фахівців у лютому 2022 року пішли захищати Україну», – зазначив мер Києва Віталій Кличко. 

Він розповів, що після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, повертаючи киянам життєво важливі послуги.

На жаль, іноді ціною власного життя. Бо працювали і під обстрілами, і одразу після них – коли ще все палало.

«Переконаний, Київ вистояв і цей рік варварської війни, і цю складну зиму, зокрема, і завдяки нашим комунальникам. Зі святом усіх працівників житлово-комунального фронту! Слава Україні!», – наголосив очільник міста.

Нагадаємо, у середині зими 2022 влада Києва серйозно розглядала необхідність евакуації населення через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міста та області. 

Теги: Віталій Кличко дороги сміття кияни послуги влада населення свято

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