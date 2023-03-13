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Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут
За словами очільника Києва, минулого січня «ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації»
фото: Вечірній Київ

Врятувати об'єкти інфраструктури і тисячі життів допоміг німецький ЗРК Iris-T SLM

У середині зими 2022 влада Києва серйозно розглядала необхідність евакуації населення через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міста та області. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю RND.

За словами очільника Києва, минулого січня «ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації».

«Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою», – нагадав він.

Критична інфраструктура Києва встояла, за його словами, завдяки «великим зусиллям» та тому, що енергетики та комунальники «працювали цілодобово».

Кличко додав в інтерв'ю німецьким виданням, що врятувати об'єкти інфраструктури «і тисячі життів» допоміг німецький ЗРК Iris-T SLM, який ефективно збиває російські крилаті ракети.

Нагадаємо, директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста. 

Читайте також: Евакуація Києва. Чому влада попередила киян про такий сценарій?
Теги: Віталій Кличко опалення блекаут інфраструктура влада населення роман Щастя

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