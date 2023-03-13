Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут

За словами очільника Києва, минулого січня «ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації»

Врятувати об'єкти інфраструктури і тисячі життів допоміг німецький ЗРК Iris-T SLM

У середині зими 2022 влада Києва серйозно розглядала необхідність евакуації населення через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міста та області. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю RND.

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За словами очільника Києва, минулого січня «ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації».

«Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою», – нагадав він.

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Критична інфраструктура Києва встояла, за його словами, завдяки «великим зусиллям» та тому, що енергетики та комунальники «працювали цілодобово».

Кличко додав в інтерв'ю німецьким виданням, що врятувати об'єкти інфраструктури «і тисячі життів» допоміг німецький ЗРК Iris-T SLM, який ефективно збиває російські крилаті ракети.

Нагадаємо, директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста.