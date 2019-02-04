Кличко просить Кабмін скасувати заборону на розміщення коштів місцевих бюджетів на депозитах



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Заборона на розміщення коштів на депозитах призведе до втрат місцевих бюджетів, вважають в Асоціації міст

Заборона на розміщення тимчасово вільних коштів фінансовими органами місцевого самоврядування на депозитах призведе до втрат місцевих бюджетів. Про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації, яке відбулося у Києві.

За його словами, АМУ не погоджується із таким рішенням і звертає увагу на низку суперечностей та порушень при ухваленні цього нормативно-правового акту. Про це повідомляє прес-служба Кличка.

«Зміст ухвалених Постановою змін не узгоджений із нормами Бюджетного кодексу України. Частина восьма статті 16 Бюджетного кодексу України не обмежує розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевих бюджетів на депозитах. Постанова Кабміну є підзаконним нормативно-правовим актом та не може визначати відносини, які регулюються кодексом без належного узгодження з ним, - наголосив Кличко. - Цією Постановою обмежується законне право органів місцевого самоврядування самостійно розпоряджатися їх власними доходами».

Кличко також зазначив, що заборона на розміщення тимчасово вільних коштів фінансовими органами місцевого самоврядування призведе до неефективного використання коштів, які раніше накопичилися на середньо - та довгострокові інфраструктурні програми та реалізацію проектів, що фінансуються з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Місцеві органи влади недоотримають приблизно 1,5 млрд грн відсотків з депозитів. Також заборона розміщувати кошти на депозитах означає можливість для уряду витрачати їх на власний розсуд, перекривати касові розриви бюджету.

На думку голови АМУ, це також може потягнути розбалансування банківської системи України та зниження спроможності банків. Також є ризики прискорення інфляційних процесів через різке зростання грошової маси в обігу.

«Крім цього зміна «правил гри» в односторонньому порядку в бік обмежень прав органів місцевого самоврядування підриває довіру органів місцевого самоврядування до подальших кроків уряду в частині реформування місцевого самоврядування та системи управління державними фінансами», - наголосив Кличко.

Правління Асоціації звернулося до Кабінету міністрів України скасувати рішення уряду від 23 січня 2019 року про ухвалення постанови «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».