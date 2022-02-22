Кличко: Росія фактично оголосила Україні війну

Мер Києва висловив сподівання, що демократичний світ розуміє масштаб загрози

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 22 лютого, на тлі загострення ситуації на Донбасі звернеться до киян та всіх українців. Він зазначив, що Росія фактично оголосила Україні війну.

«Я хочу звернутися до киян, звернутися до всіх українців. Із дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень, зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн.Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу. Так я зауважу: Русь була Київською, а Київ – величним містом, ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з’явиться Москва. Тому змиріться з цим! І зрозумійте нарешті: Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії. А – в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі!» – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що демократичний світ розуміє масштаб загрози.«Путін, який перекреслив дипломатичні зусилля для подолання кризи, зупинятися не збирається. Тому партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО. Ми дякуємо тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає! Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України. Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом! І я пишаюся киянами, пишаюся українцями, які не піддаються паніці, і готові захищати свою країну і свою свободу. На нашій стороні – справедливість і правда. Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою. Щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною. Перемагають не тільки силою, перемагають духом! І українці це доводили не раз!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

«Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, частину країн у центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?», – заявив Кличко.