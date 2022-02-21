Кличко закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти Росії
Кличко терміново відреагувати на визнання Росією «ЛДНР»
Мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».
«Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, частину країн у центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?», - заявив Кличко.
Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.