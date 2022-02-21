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    Кличко закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти Росії

    Кличко закликав міжнародних партнерів терміново запровадити санкції проти Росії - Кличко закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти Росії
    Кличко закликав міжнародних партнерів терміново запровадити санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Кличко терміново відреагувати на визнання Росією «ЛДНР»

    Мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

    «Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, частину країн у центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?», - заявив Кличко.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: Росія Віталій Кличко «ДНР» «ЛНР» санкції Путін мер указ
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    Кличко закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти Росії