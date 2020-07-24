Кличко розповів, скільки складено протоколів про порушення правил роботи закладами Києва



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«Тих, хто нахабно нехтує регламентами роботи, та ще й з нічною музикою і масовими танцями, - поліція закриває. І потурань тут не повинно бути ні для кого!»

Групи контролю, до яких входять представники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони та поліції перевірили за минулий тиждень майже пів тисячі столичних закладів на дотримання ними правил і регламентів роботи в умовах обмежувальних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

«Зазначу, що в столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили понад 460 ресторанів і кафе, магазинів та ринків. Склали 101 протокол про порушення. Це – менше, ніж за тиждень до цього», - сказав Кличко.

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Він зазначив, що більшість закладів намагаються все таки дотримуватися правил. І це – відповідальне ставлення до безпеки клієнтів.

«А тих, хто нахабно нехтує регламентами роботи, та ще й з нічною музикою і масовими танцями, - поліція закриває. І потурань тут не повинно бути ні для кого!», - наголосив Віталій Кличко.