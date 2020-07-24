Суд відмовився арештувати баржу, на якій пройшла велика антикарантинна вечірка



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Під час вечірки у ресторанному комплексі Queen Kyiv, який належить росіянам, зібралося дуже багато людей. Про карантинні обмеження навіть не йшла мова Фото: Нацполіція

Суд ухвалив рішення відмовити поліцейським в задоволенні скарги для арешту баржі

Суд відмовився арештовувати баржу ресторанного комплексу Queen Kyiv, на якій ввечері 18 липня влаштували багатолюдну вечірку, що тривала до самого світанку.

Про це повідомила у Facebook народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

«Щоб загнати цю баржу з буксиром назад у Київ та припинити нічну дискотеку, висадити людей та арештувати баржу працювало 30 поліцейських. Вони працювали до обіду всю ніч. Два поліцейських катера відганяли мажорів на яхтах, які хотіли приєднатися до дискотеки», – розповіла депутатка.

Попри це, суд ухвалив рішення відмовити поліцейським в задоволенні скарги для арешту баржі.

«Марна, марна робота. Завдяки лояльності судді, чекаємо нічних гучних гостей знову», – резюмувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, під час вечірки у ресторанному комплексі, який належить росіянам, зібралося дуже багато людей. Про карантинні обмеження навіть не йшла мова – гості вечора були без масок і часом впритул стояли і танцювали один до одного.

Нагадаємо, 17 травня в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.

«Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми!» – сказав мер.

Він також звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. За його словами, міська влада не дозволяли відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, хоча деякі з них працюють.

Комплекс Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group.

Власник Bulldozer Group – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них закладу в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.