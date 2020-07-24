Названо регіони з найбільшою кількістю нових хворих на коронавірус
Найбільше нових хворих виявлено на Львівщині - 126 осіб
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 118, Львівській області - 126, Рівненській області - 96, Івано-Франківській області - 87 та Харківській області – 74», - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що кількість нових випадків Covid-19, які фіксують щодня, не зменшується і сьогодні зафіксовано 972.
За даними МОЗ, загалом в Україні виявлено 62 823 випадки коронавірусної хвороби Covid-19: нових - 972, загалом одужало - 34 886 осіб (+886 за добу), померло через наслідки хвороби - 1 571 особа (+20 за добу), підозри отримали - 113 589 осіб (+1 334 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2462 випадки;
- Волинська область — 3446 випадків;
- Дніпропетровська область — 1302 випадки;
- Донецька область — 830 випадків;
- Житомирська область — 1670 випадків;
- Закарпатська область — 4706 випадків;
- Запорізька область — 712 випадків;
- Івано-Франківська область — 3852 випадки;
- Кіровоградська область — 689 випадків;
- м. Київ — 7396 випадків;
- Київська область — 3421 випадок;
- Львівська область — 8588 випадків;
- Луганська область — 118 випадків;
- Миколаївська область — 536 випадків;
- Одеська область — 2749 випадків;
- Полтавська область — 378 випадок;
- Рівненська область — 5399 випадків;
- Сумська область — 397 випадків;
- Тернопільська область — 2604 випадки;
- Харківська область — 3277 випадків;
- Херсонська область — 218 випадків;
- Хмельницька область — 1021 випадок;
- Чернівецька область — 5485 випадків;
- Черкаська область — 888 випадків;
- Чернігівська область — 679 випадків.
Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.
Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.
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Всього62823
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Одужали34886
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Хворіють26366
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Померли1571
Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.
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