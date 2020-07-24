Названо регіони з найбільшою кількістю нових хворих на коронавірус



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У Києві за добу захворіло 118 людей

Найбільше нових хворих виявлено на Львівщині - 126 осіб

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 118, Львівській області - 126, Рівненській області - 96, Івано-Франківській області - 87 та Харківській області – 74», - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що кількість нових випадків Covid-19, які фіксують щодня, не зменшується і сьогодні зафіксовано 972.

За даними МОЗ, загалом в Україні виявлено 62 823 випадки коронавірусної хвороби Covid-19: нових - 972, загалом одужало - 34 886 осіб (+886 за добу), померло через наслідки хвороби - 1 571 особа (+20 за добу), підозри отримали - 113 589 осіб (+1 334 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 2462 випадки;

Волинська область — 3446 випадків;

Дніпропетровська область — 1302 випадки;

Донецька область — 830 випадків;

Житомирська область — 1670 випадків;

Закарпатська область — 4706 випадків;

Запорізька область — 712 випадків;

Івано-Франківська область — 3852 випадки;

Кіровоградська область — 689 випадків;

м. Київ — 7396 випадків;

Київська область — 3421 випадок;

Львівська область — 8588 випадків;

Луганська область — 118 випадків;

Миколаївська область — 536 випадків;

Одеська область — 2749 випадків;

Полтавська область — 378 випадок;

Рівненська область — 5399 випадків;

Сумська область — 397 випадків;

Тернопільська область — 2604 випадки;

Харківська область — 3277 випадків;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1021 випадок;

Чернівецька область — 5485 випадків;

Черкаська область — 888 випадків;

Чернігівська область — 679 випадків.

Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 62823

Одужали 34886

Хворіють 26366

Померли 1571

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Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Також повідомлялося, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.

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