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    Названо регіони з найбільшою кількістю нових хворих на коронавірус

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    У Києві за добу захворіло 118 людей&nbsp; - Названо регіони з найбільшою кількістю нових хворих на коронавірус
    У Києві за добу захворіло 118 людей 

    Найбільше нових хворих виявлено на Львівщині - 126 осіб

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 118, Львівській області - 126, Рівненській області - 96, Івано-Франківській області - 87 та Харківській області – 74», - сказав Максим Степанов.

    Він зазначив, що кількість нових випадків Covid-19, які фіксують щодня, не зменшується і сьогодні зафіксовано 972.

    За даними МОЗ, загалом в Україні виявлено 62 823 випадки коронавірусної хвороби Covid-19: нових - 972, загалом одужало - 34 886 осіб (+886 за добу), померло через наслідки хвороби - 1 571 особа (+20 за добу), підозри отримали - 113 589 осіб (+1 334 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 2462 випадки;
    • Волинська область — 3446 випадків;
    • Дніпропетровська область — 1302 випадки;
    • Донецька область — 830 випадків;
    • Житомирська область — 1670 випадків;
    • Закарпатська область — 4706 випадків;
    • Запорізька область — 712 випадків;
    • Івано-Франківська область — 3852 випадки;
    • Кіровоградська область — 689 випадків;
    • м. Київ — 7396 випадків;
    • Київська область — 3421 випадок; 
    • Львівська область — 8588 випадків;
    • Луганська область — 118 випадків;
    • Миколаївська область — 536 випадків;
    • Одеська область — 2749 випадків;
    • Полтавська область — 378 випадок;
    • Рівненська область — 5399 випадків;
    • Сумська область — 397 випадків;
    • Тернопільська область — 2604 випадки;
    • Харківська область — 3277 випадків;
    • Херсонська область — 218 випадків;
    • Хмельницька область — 1021 випадок;
    • Чернівецька область — 5485 випадків;
    • Черкаська область — 888 випадків;
    • Чернігівська область — 679 випадків.

    Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      62823
    • Одужали
      34886
    • Хворіють
      26366
    • Померли
      1571

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

    Також повідомлялося, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    Крім того, стало відомо скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні

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    Міністерство охорони здоров'я Київ Львівщина медицина лікарня Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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