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    Кличко розповів, які ще зміни чекають на столичний зоопарк

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    В Київському зоопарку тримає реконструкція - Кличко розповів, які ще зміни чекають на столичний зоопарк
    В Київському зоопарку тримає реконструкція

    В Київському зоопарку зведуть ветеринарну клініку, нові вольєри і павільйони - Кличко

    У вересні на території столичного зоопарку відкриють новозбудований паркінг на понад 400 авто. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від користувачів Facebook.

     "Сьогодні на території зоопарку тривають роботи з будівництва паркінгу на понад 400 авто. Його плануємо відкрити вже в вересні. Продовжують також будувати новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року, - сказав Кличко. - В рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого «житла» для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, в зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами", - повідомив мер столиці.

    Він зазначив, що поки що оновили частину Київського зоопарку. Зокрема, в рамках першої черги реконструкції, облаштували нову вхідну групу з гарною площею перед входом та новими приміщеннями, оновили скульптури “Левів” і “Зубра”, розчистили озера, відкрили новий павільйон для пеліканів, універсальний вольєр для птахів і звірів. А також громадські вбиральні та медпункт.

    "Все гарне і сучасне. А для тварин створені умови, максимально наближені до природніх", - наголосив мер Києва.

    На повну реконструкцію зоопарку, за словами Віталія Кличка, потрібно не менше п'яти років.

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